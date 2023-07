Tragedie în Polonia. Un avion s-a prăbușit – cinci morți și mai mulți răniți Cinci persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite, in urma prabușirii unui aparat de zbor de mici dimensiuni, in Polonia. Tragedia a avut loc in seara primei zile din aceasta saptamana. Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni […] The post Tragedie in Polonia. Un avion s-a prabușit - cinci morți și mai mulți raniți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

