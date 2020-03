Stiri pe aceeasi tema

- In 2011 el a suferit un accident vascular cerebral. Constantin Neculau a fost viceprimar in perioada 2004 – 2008, si a avut mai multe mandat de consilier local. In ultimii ani, fostul viceprimar s-a retras din viata publica locala in contextul problemelor de sanatate. In plan politic, Neculau a fost…

- Prim-vicepreședintele PNL Iași, Alexandru Muraru, reacționeaza la faptul ca Mihai Chirica ar putea candida din partea liberalilor la un nou mandat la municipalitatea ieșeana și spune ca o eventuala primire in formațiune a actualului edil al Iașului ar fi o „eroare politica majora”.„Nicio ințelegere…

- "Ca Prim-vicepresedinte PNL Iasi, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic,…

- Cosette Chichirau a scris pe Facebook ca "deciziile luate la Bucuresti, peste capul iesenilor si doar in interes personal si de gasca, sunt motivul pentru care Iasiul nu isi atinge potentialul de capitala". "Decizia PNL, daca este confirmata, este in contradictie totala cu pozitia PNL Iasi…

- Candidatul USR pentru primaria Iasului, deputatul Cosette Chichirau, a criticat miercuri anuntul liberalilor ieseni care au confirmat faptul ca Mihai Chirica (ex PSD) va fi candidatul PNL la alegerile locale.

- Batalia pentru funcția de primar al Iașului a inceput, iar in perioada urmatoare actualul primar Mihai Chirica va dezvalui din partea cariu partid politic va candida pentru un nou mandat. In scurt timp, primarul Mihai Chirica va anunța partidul din care va face parte, o formațiune care va susține…