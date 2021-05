Tragedie în Piatra Neamț: 3 răniți, după ce o femeie a încurcat pedalele și a spulberat un grup de pietoni Un barbat si doua femei au fost ranite la Roman, dupa ce soferita in varsta de 60 de ani a incurcat frana cu pedala de acceleratie la iesirea din parcare. Pietonii nu au avut nicio sansa sa evite impactul. O femeie de 41 de ani a suferit o contuzie la genunchi, iar un barbat de 52 de ani a suferit o fractura de glezna. Cea mai ranita a fost o femeie de 51 de ani care a suferit o hemoragie si o fractura baza de craniu. Victima a fost transferata cu elicopterul la Iasi.In cauza a fost inctocmit un dosar penal. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- Un barbat si doua femei au fost ranite la Roman, dupa ce o soferita in varsta de 60 de ani ar fi incurcat pedala de frana cu acceleratia la iesirea dintr-o parcare, ajungand cu masina pe trotuar. Alte trei masini au fost avariate.

