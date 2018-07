Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Thailanda. Un scafandru voluntar implicat in operatiunile de salvare a copiilor blocati intr-o pestera inundata a murit. Potrivit autoritatilor, barbatul, fost militar, si-a pierdut cunostinta in timp ce inota spre iesirea din pestera.

- Un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i a aprovizionat pe copiii blocati intr o pestera inundata din nordul Thailandei, relateaza AFP citat de Agerpres.ro. 39; 39;Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul…

- Samarn Unan a murit la ora locala 02:00 din cauza lipsei de oxigen in timp ce incerca sa revina la un centru de comanda subteran, conform guvernatorului adjunct Passakorn Boonyalak. Centrul de comanda este situat la doi kilometri distanta in pestera, unde o echipa de fotbal de copii si antrenorul…

- Un fost scafandru al Marinei Thailandeze care era voluntar in misiunea de salvare a celor 12 copii si a antrenorului lor ce sunt captivi intr-o pestera din nordul Thailandei, a murit, potrivit unui anunț al guvernului.

- Un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, relateaza AFP, preluata de agerpres. ''Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul…

- Un fost membru al comandourilor Marinei thailandeze a murit vineri, din cauza lipsei unei rezerve suficiente de oxigen, dupa ce i-a aprovizionat pe copiii blocati intr-o pestera inundata din nordul Thailandei, relateaza AFP. ''Dupa ce a livrat o rezerva de oxigen, pe drumul de…

- "Va fi dificil sa ii evacuam astazi", a declarat guvernatorul provinciei Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, care coordoneaza celula de criza. Gratie unui sistem de pompe, "apa scade cu un centimetru pe ora, ceea ce nu-i deloc rau daca se tine cont de marimea pesterii", insa aceasta scadere este…

- Salvatorii care i-au gasit pe copiii thailandezi ramasi blocati intr-o pestera inundata din Thailanda timp de 10 zile sunt doi voluntari britanici pasionati de scufundari acvatice si de speologie, deveniti experti in operatiuni de salvare, informeaza AFP. Rick Stanton si John Volanthen au fost printre…