Tragedie în Pakistan şi Afganistan: sunt cel puţin 132 de morţi Cel putin 93 de persoane au murit si alte 76 au fost ranite in Pakistan, unde au fost de asemenea semnalate persoane disparute, in timp ce in Afganistan peste 39 de persoane si-au pierdut viata si 60 au fost ranite, potrivit surselor citate. Conditiile meteorologice vor continua sa se mentina nefavorabile zilele urmatoare.



Kashmirul pakistanez a fost cea mai afectata regiune, cu 62 de morti si 53 de raniti in ultimele zile, potrivit Autoritatii locale de gestionare a catastrofelor. Bilantul a fost confirmat de Mathar Riaz Rana, responsabilul administrativ al Kashmirului pakistanez. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Confirmat. ANRE a majorat de opt ori prețul pentru transportarea gazelor – cat vom plati / Președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a confirmat faptul ca Agenția pentru Reglementare in Energetica a majorat de opt ori prețul pentru transportarea gazelor naturale. Cu toate acestea, el da asigurari ca…

- Cozile s-au format inca de la primele ore ale deschiderii urnelor. "Nu va ingrijorati, noi britanicii stim sa formam cozi ordonate si sa fim politicosi", scrie presa aparuta in capitala Angliei, care publica poze cu cozile electorale din metropola. La Balham, in sudul Londrei, Aidan Conway spuna…

- 1.696 de teleormaneni incaseaza indemnizație de creștere a copilului; alți 1.029 au ales sa se intoarca mai devreme la serviciu in Social / on 09/12/2019 at 12:39 / La nivelul judetului Teleorman, 1.029 de persoane beneficiaza de stimulent de insertie pentru cresterea copilului, iar 29 au fost suspendati…

- Laura Lungarotti, sefa misiunii OIM in aceasta tara vest-africana, a declarat ca organizatia sa lucreaza cu autoritatile din Mauritania si Agentia ONU pentru refugiati (UNHCR) "pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala pentru 83 de migranti din Gambia care au supravietuit naufragiului produs…

- Venetia se confrunta vineri cu amenintarea unui nou episod de inundatii, in jurul pranzului nivelul apei putand depasi cu 160 de centimetri valoarea normala, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia DPA. ''Inca o zi cu situatie de urgenta'', a scris primarul Luigi Brugnaro pe…

- Pirvulescu le-a pus gand rau șefilor instituțiilor deconcentrate din județ/ APIA, ANAF și DSP, primele vizate de schimbari in Politic / on 07/11/2019 at 13:31 / Schimbari importante vor fi facute la conducerile instituțiilor deconcentrate din Teleorman, odata cu instalarea unui guvern liberal la…

- "Echipele de salvare au putut recupera cinci trupuri neinsufletite, in pofida dificultatilor cauzate de furtuna puternica, responsabila de rasturnarea ambarcatiunii", a explicat intr-un comunicat administratia locala din Lanzarote, insula din Arhipelagul Canare, in largul Marocului.Echipele…

- Guvernul din Mali a anuntat ca militarii și un civil au fost uciși intr-un atac asupra unui post de armata din nordul Mali, intr-unul dintre cele mai letale atacuri impotriva armatei țarii din Africa de Vest din ultimii ani. "In urma unui atac produs asupra unei pozitii militare din localitatea…