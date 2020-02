Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de camion, in varsta de 55 de ani, din Dambovița, a murit dupa ce a oprit pentru a remedia o problema tehnica a vehiculului, pe DN1E60, in Cluj, iar camionul s-a pus in mișcare și l-a prins pe barbat intre roți, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Clun, accidentul s-a produs sambata…

- Gasita fara suflare in propria casa. Este vorba de o femeie in varsta de 86 de ani, care s-ar fi intoxicat cu fum, dupa ce locuința i-a fost cuprinsa de flacari. Tragedia s-a produs sambata, in satul Romanești, raionul Strașeni.

- Tragedie in prag de Craciun! Doi soti au fost gasiti decedati in baia comunala din Siret! Cei doi, in varsta de 84 și 82 de ani, obișnuiau sa se imbaieze aici in fiecare sambata. De aceasta data, vazand ca batranii nu mai ieșeau, angajații baii au intrat sa vada ce se intampla. I-au gasit pe [...]

- Pompierii din Neamț au fost fost sesizați sambata dimineața despre o posibila scurgere de gaze. Dupa ce au ajuns la locul indicat au intrat in locuința, unde au gasit un barbat și o femeie care nu mai prezentau semne vitale.

- Trei tineri au fost descoperiți luni seara, 16 decembrie, fara suflare intr-o casa la Hincești, iar doi medici de pe ambulanța care au fost la fața locului, au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Doi soți nonagenari din Peștișu Mare au fost gasiți fara suflare in casa, in cursul zilei de ieri, 8 decembrie 2019. Alarma a fost data de o rudaa a batranilor și in cel mai scurt timp au ajuns mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean și pompierilor militari. Din pacate,…

- Tragedie din cauza lipsei banilor. O familie a fost gasita moarta in apartament. In urma cercetarilor se crede ca este vorba despre un caz de sinucidere si omuciedere cu cianura, potrvit dpa.

- Doua persoane, soț și soție, au fost gasite fara suflare, sâmbata dimineața, în locuința lor din localitatea Danceu, județul Mehedinți. Potrivit Poliției, oamenii au murit intoxicati cu fum.