Tragedie în noaptea de Crăciun la Ineu: o tânără de 21 de ani din Târnova a murit lovită de tren Tragedie in noaptea de Craciun la Ineu: o tanara de 21 de ani și-a pierdut viața și o alta, de 22 de ani a fost ranita dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de trenul care circula pe ruta Arad-Gurahonț. Accidentul a avut loc in Ineu, la trecerea de cale ferata spre […] The post Tragedie in noaptea de Craciun la Ineu: o tanara de 21 de ani din Tarnova a murit lovita de tren appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o tragedie la Iași. Un șofer in varsta de 88 de ani și-a pierdut viața ieri intr-un accident petrecut in Copou. Nu a fost atent la mașina din fața sa și nu a respectat distanța corespunzatoare. O manevra greșita a facut ca mașina sa se rastoarne. In urma impactului, șoferul a intrat in stop Articolul…

- „La data de 9 decembrie, ora 21.15, pe strada Independenței, din Șimleu Silvaniei, un șimleuan de 20 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Pusta-Șimleu Silvaniei a acroșat o fetița de 6 ani, din Șimleu Silvaniei, care s-ar fi angajat in traversarea strazii fara sa se asigure”, a transmis…

- In aceasta seara, pe strada Nordului din Sangeorgiu de Mureș, județul Mureș, a avut loc un grav accident in care un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. Trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism la nivelul de trecere cu calea ferata, conform ISU Mureș. In urma impactului, o…

- Tragedie pe șoselele din județul Olt. Fiul adjunctului Poliției Olt, Marius Radoi, a decedat in urma unui grav accident rutier. Baiatul, multiplu campion de tenis de masa, a decedat noaptea trecuta dupa ce mașina la volanul careia se afla a derapat intr-o curba și a lovit un cap de pod. Accidentul a…

- Tragedie in noaptea de miercuri spre joi – un tanar din Focșani, in varsta de 23 de ani, a murit lovit de tren. Accidentul a avut loc la aproximativ 1 km de Gara Focșani, in jurul orei 02:15, cand trenul IR 1756 Suceava – București l-a surprins și ucis pe tanar, conform unui comunicat transmis de Articolul…

- Tragedie in noaptea de miercuri spre joi – un tanar din Focșani, in varsta de 23 de ani, a murit lovit de tren. Accidentul s-a petrecut la aproximativ 1km de Gara Focșani, in jurul orei 02:15, cand trenul IR 1756 Suceava – București l-a surprins și ucis pe tanar, conform unui comunicat transmis de IPJ…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 1A, pe raza localitatii Boldesti-Scaeni. Barbatul in varsta de 64 de ani a pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila si a intra in portile metalice ale unui imobil. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, victima a fost supusa manevrelor…

- Accidentul ingrozitor s-a produs in Gheraiești. Conform primelor informații, victimele s-au angajat in traversarea caii ferate. Una dintre ele, femeia mai in varsta, a cazut chiar intre linii, iar cealalta a incercat sa o ajute sa se ridice. Din pacate, a fost prea tarziu, iar trenul le-a lovit pe…