Stiri pe aceeasi tema

- Un fan al trupei oradene „Celelalte cuvinte” a murit, duminica seara, in timpul concertului pe care formatia il sustinea in clubul Quantic din Capitala, iar liderul formatiei, Calin Pop, si-a luat ramas bun de la el printr-o postare pe Facebook. „Un vechi fan și prieten care in timpul concertului de…

- Ozana Barabancea a vorbit despre o perioada grea din viața sa, pierderea parinților. Artista spune ca moartea mamei sale, pe cand avea doar 14 ani, a fost o lecție dura pentru ea, dar in urma tragicului eveniment s-a decis sa se indrepte catre muzica. Ozana Barabancea a facut o dezvaluire cutremuratoare,…

- Dumitru Farcaș a murit. Artistul era internat intr-un spital din Cluj-Napoca, dupa ce suferise un infarct, anunța Antena 3. Farcaș a fost un indragit taragotist roman de muzica populara. Din...

- Ilie Micolov, compozitorul si interpretul uneia dintre cele mai cele mai ascultate melodii romanești dintotdeuna – Dragoste la prima vedere, a murit la varsta de 69 de ani, sambata (21 iulie), la Bucuresti. Artistul avea grave probleme de sanatate și s-a stins in urma unui stop cardio-respirator. In…

- Doi tineri au murit și alți doi au fost raniți, în timpul nopții de joi spre vineri, în urma unui accident produs pe DN2, în zona popasului Tâmboești, județul Vrancea, dupa ce mașina în care se aflau a derapat și a lovit un cap de pod. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Doliu in muzica populara. Un cunoscut artist a murit subit in urma cu puțin timp.video Marian Argint, un cunoscut violonist din ”satul lautarilor”, Piriul de Pripor, din comuna Godinești, s-a stins din viața, miercuri dimineața, la varsta de 33 de ani. Acesta a murit la spitalul din Craiova, dupa ce…