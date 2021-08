Tragedie în Munții Făgăraș: Un turist a murit, iar un altul a fost preluat de un elicopter SMURD Misiune dificila pentru salvarea unui turist care a ramas blocat in Munții Fagaraș, dupa ce a cazut in zona Peretele Lespezi. Un altul care se afla cu el a murit, iar victima gasita in viața a fost preluata de un elicopter SMURD și transportata la spital. Cei de la Savalmont spun ca nu i-au gasit echipați pentru traseul pe care l-au parcurs, dar și ca este posibil ca din cauza nopții sa se fi abatut de la traseul oficial și sa coboare pe drumul periculos. „Apelul a venit in jurul orei 11 noaptea, am adus turistul in viața in refugiul Calțuni la 2:40. Colegii au innoptat in refugiul montan, iar in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

