- Un profesor care insotea pe munte un grup de studenti a murit, sambata, iar un alt barbat a fost ranit dupa ce au cazut cateva zeci de metri intr-o prapastie pe o cresta din Muntii Fagaras, echipe de salvamontisi, dar si echipaje ISU si din cadrul Politiei Arges mergand la locul incidentului.

- O drama aduce doliul in lumea afaceriștilor din Romania. Florea Tolea a murit la 69 de ani, in timp ce se afla la volanul mașinii personale. Scenele trise s-au petrecut in stațiunea Eforie Nord, acolo unde avea o parte din afaceri, printre care se numara un important hotel. Florea Tolea a murit la 69…

- Trei persoane au murit intr-un accident petrecut, marti, in judetul Iasi, dupa ce un autoturism a depasit linia continua si s-a izbit violent de alte doua masini care veneau din sens opus.

- Omul de afaceri sudanez Joseph Serrousi, care a construit in Romania cel mai mare producator exportator de confectii pentru barbati, a murit la varsta la 85 de ani. Averea sa, evaluata la peste 36 mil. euro, va fi mostenita de Nora Seroussi foto , fiica celui care a fost patronul grupului Jamp;R Enterprises.Joseph…

- La 14 ani de la cel mai cumplit accident produs pe o sosea din Romania, pompierii de la ISU Buzau, autoritati locale si judetene si rude ale celor care au pierit in urma deflagratiei produse in 24 mai 2004 la Mihailesti au participat, joi, la un ceremonial militaro-religios chiar la monumentul ridicat…

- Tragedie la Sinelti, in judetul Ialomita. Un barbat a murit, iar un altul a fost ranit grav in urma unui accident Soferul unei autoutilitare a murit, azi-noapte, in urma unui accident produs in localitatea Sinesti, judetul Ialomita. Autoulitara s-a lovit frontal cu un TIR, iar soferul acestuia a suferit…

- Un tanar de 20 de ani a murit și un altul de aceeași varsta a fost grav ranit dupa ce s-au rasturnat cu mașina in fața unei biserici din localitatea vasluiana Falciu. Accidentul s-a petrecut din cauza unei manevre greșite a tanarului care se afla la volan. Tragedie in județul Vaslui, in urma unui accident…