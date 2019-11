Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si au pierdut viata si 20 au fost ranite miercuri in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP, potrivit agerpres.ro. 39;Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce,…

- Patru persoane au murit și doua au fost ranite dupa impactul dintre doua mașini care a avut loc in aceasta dupa-amiaza intre localitațile Balțați și Targu Frumos din județul Iași, Romania. La cateva minute distanța, un alt accident a avut loc in acleași loc. De aceasta data a fost implicata o autospeciala…

- Vacanța tragica pentru doi tineri care au plecat intr-un parc de distracții din Mexic! Cei doi și-au pierdut viața, iar mai multe persoane au fost grav ranite, dupa ce vagonul unui roller-coaster s-a desprins de...

- Tragedie pe un drum din Vrancea, joi seara! Trei persoane au murit in urma unui accident rutier, printre care și un copil in varsta de 10 ani. De asemenea, patru oameni au fot raniți, fiind in total șapte victime.

- Accident grav in aceasta seara pe autostrada A1. Doi oameni și-au pierdut viața. Tragedia s-a petrecut intre Ilia și Deva. Din primele informații se pare ca șoferul unui tir a acroșat doua autovehicule oprite pe banda de urgența. Doi barbați, șoferii autovehiculelor staționate, incercau sa rezolve o…

- O fetița in varsta de 9 ani a murit marti dimineața intr-un grav accident rutier care a avut loc pe drumul dintre Botosani si Iași, in apropiere de manastirea Zosin. Un autoturism Skoda Octavia, condus de o femeie in varsta de 47 de ani, a patruns pe contrasens și s-a izbit violent de un camion [...]

- Doua persoane au fost ucise și alte trei ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit langa Aeroportul Executiv Henderson din Nevada, au spus autoritațile. Avionul cu un singur motor Beechcraft Sierra a decolat de pe pista, dar la scurt timp dupa aceea a avut o problema mecanica și s-a intors…

- In flacari si-au gasit sfarsitul cel putin opt femei si 15 barbati. Treisprezece raniti grav sunt tratati la spitalele din regiune, potrivit sursei citate. Postul NBC News a mai mentionat ca biroul procurorului general din statul Veracruz ancheteaza circumstantele izbucnirii incendiului in…