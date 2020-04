Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a patru migranti, disparuti in Dunare de aproape doua saptamani, au fost scoase, luni, din fluviu de pompierii din Mehedinti. Barca in care se aflau 18 oameni s-a rasturnat in 16 aprilie, iar pana luni au fost scoși morți șapte dintre ei. Doar noua au fost salvați. Cei șapte migranti morți…

- Cadavrele a patru migranti, disparuti in Dunare de aproape doua saptamani, au fost scoase, luni, din fluviu de pompierii din Mehedinti. Barca in care se aflau 18 oameni s-a rasturnat in 16 aprilie, iar pana luni au fost scoși morți șapte dintre ei. Doar noua au fost salvați. Cei șapte migranti morți…

- Trupurile a cinci dintre barbații care au cazut in Dunare pe 17 aprilie, dintr-o barca in care se aflau migranți afro-asiatici și cetațeni sarbi pe post de calauze, au fost scoase la mal de pompieri in ultimele zile, relateaza Agerpres.Purtatorulde cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii din judetul Mehedinti au scos, luni seara, din apele Dunarii, cadavrul unui al saselea migrant din grupul celor care au incercat sa treaca ilegal fluviul cu ajutorul unei barci in care intrase apa, in urma cu zece zile, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Ieri au mai fost scoase din apele Dunarii doua cadavre. Primul cadavru, cel al unui barbat de 31 de ani, a fost vazut de localnici plutind pe Dunare, intre localitațile Șimian și Hinova. Un echipaj ISU a intervenit cu o barca pneumatica și l-a adus la mal. Dupa doar cateva ore, la cațiva kilometri…

- O barca in care se aflau 18 cetateni straini s-a rasturnat, joi seara, pe Dunare. Este vorba despre 16 migranti si doua calauze din Serbia. Noua oameni au fost salvati de politistii de frontiera din Mehedinti.

- Pandemia nu ii sperie pe migrantii ilegali. Un grup de cetateni straini care incercau sa treaca fraudulos granita dintre Serbia si Romania a ajuns in apele Dunarii. Noua persoane au ajuns la mal, salvate de autoritati, insa unul dintre migranti ar fi decedat.