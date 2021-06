Tragedie în Maramureş. O mamă şi-a omorât copiii, unul de 4 luni şi altul de aproape 2 ani O femeie din Maramureș a fost reținuta, miercuri, dupa ce și-a ucis cei doi copii, o fetița de patru luni si baiatul de aproape doi ani. Miercuri, la ora 10.54, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel la 112 de catre un barbat, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea Copalnic […] The post Tragedie in Maramures. O mama si-a omorat copiii, unul de 4 luni si altul de aproape 2 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama și-a omorât cei doi copii, unul de doar patru luni și altul de aproape doi ani, informeaza Antena3. Tragedia s-a petrecut astazi în județul Maramureș, iar potivit unor surse ale publicației citate, femeia a fost deja…

- Crima infioratoare in satul la Rusor, comuna Copalnic Manastur, azi, comisa de o femeie cu grave afecțiuni psihice. Aceasta și-a ucis cei doi copii, unul de 4 luni, celalalt de 1 an și 9 luni. Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat,…

