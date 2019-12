Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe o șosea din județul Timiș de Craciun. O persoana a murit, iar noua persoane au fost raniți dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Printre raniti sunt si patru copii. La fața locului intervin mai multe ambulanțe, dar și un elicopter SMURD. Accidentul s-a produs miercuri dupa-masa pe drumul…

- Trei membri ai aceleiași familii din Marea Britanie s-au inecat in piscina intr-o stațiune de pe Costa del Sol (Spania), transmite BBC. Cei trei au fost gasiți fara cunoștința și nu au mai putut fi salvați.Tragedia a avut loc in Ajunul Craciunului in piscina de la Club La Costa World, langa Fuengirola.…

- Totul a pornit dupa ce o fetița de noua ani britanica a intampinat dificultați in apa. Atunci fratele și tatal ei i-au sarit in ajutor, in piscina, potrivit BBC.Angajații hotelului povestesc ca au apelat la serviciile de urgența cand i-au observat pe cei trei in piscina.

- Hotelului Bahia din Spania, a reușit sa decoreze cel mai scump brad din lume. Pomul este decorat cu diamante negre, roz și albe, sticle de parfum scumpe și bijuterii care provin de la firmele de lux Bvlgari, Cartier și Chanel, transmite CNN.

- Primii brazi de Craciun au aparut la vanzare in Constanta. Cei care vor sa nu respecte vechea traditie de a impodobi bradul in Ajunul Nasterii Domnului, pe 24 decembrie, isi pot alege coniferul din pietele din municipiu sau din diverse magazine. Fie ca oamenii prefera bradul la ghiveci sau clasic, de…

- Filmul favorit: Regele Leu Orasul preferat: Los Angeles Mancarea preferata: Pastele Culoarea preferata: Negru Actorul preferat: Kevin Hart Cartea preferata citita in ultima vreme: Biografia lui Kevin Hart Masina: BMW Cuvantul dupa care se ghideaza:…

- Pe platforma eMag, unde Paralela 45 participa la campania Black Friday pentru al doilea an consecutiv, turistii pot gasi pe 15 noiembrie oferte pentru sejururi in Turcia, Grecia, Spania, circuite si vacante cu transport individual. O vacanta in Antalya, de exemplu, cumparata pana pe 18 noiembrie, poate…

- Spaniolii, liderii grupei Romaniei din preliminariile EURO 2020, au sarbatorit calificarea la turneul intr-un club de noapte din Stockholm si au incercat sa continue party-ul in camere cu prietenele agatate. Un prieten al ibericilor s-a batut cu un agent de securitate S-a lasat cu scandal imens la…