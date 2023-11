Stiri pe aceeasi tema

- Clubul englez de hochei pe gheata Nottingham Panthers a anuntat ca americanul Adam Johnson, in varsta de 29 de ani, a murit dupa ce s-a accidentat in timpul unui meci disputat sambata, informeaza AFP. „Nottingham Panthers regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui accident…

- “Nottingham Panthers regreta sa anunte ca Adam Johnson a decedat in mod tragic in urma unui accident in timpul meciului de aseara de la Sheffield”, a anuntat duminica echipa din prima liga engleza, intr-un comunicat citat de realitateasportiva.net. Americanul, fost jucator al echipei Pittsburgh Penguins,…

- Lumea fotbalului internațional este in doliu! Un fost mare fotbalist de la o cunoscuta echipa din Marea Britanie s-a stins din vita in urma cu puțin timp, dupa o lunga lupta cu cancerul pulmonar.

- Este doliu in lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viața la varsta de 46 de ani, asta dupa ce a fost gasit mort chiar in casa lui. Mama regretatului actor a fost cea care a facut anunțul cumplit al decesului.

- Lumea muzicala este in doliu. Un cantareț a murit in timpul unui concert, in fața a sute de persoane. Spectacolul a fost intrerupt, iar publicul a fost evacuat de urgența. Primele informații despre incidentul tragic, care a fost cauza decesului artistului in varsta de 54 de ani. Lumea muzicala este…

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost atacant, care a activat pentru echipele Dinamo și Rapid s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Trista veste ca fostul sportiv a trecut in neființa a fost data de Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo.

- Erick Rodriguez, 49 de ani, secundul lui Claudio Vivas la naționala Costa Ricai, a inceput sa se simta rau in cursul zborului spre Croația și a fost internat la Amsterdam, unde a decedat marți, in timp ce ”Los Ticos” disputau un amical cu reprezentativa Emiratelor Arabe Unite (1-4). „Am aflat in prima…

- Tragedie in sport! Lumea fotbalului internațional e in doliu dupa ce un jucator in varsta de doar 26 de ani a murit. Potrivit primelor informații, sportivul ar fi fost impușcat. Tristul anunț al trecerii sale in neființa a fost facut de Federația Panameza de Fotbal (FEPAFUT), prin intermediul unui comunicat.