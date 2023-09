Stiri pe aceeasi tema

- Un teribil accident cu o familie de romani a avut loc miercuri la kilometrul 18 al autostrazii Salonic-Serres, care face legatura cu granița greco-bulgara. Mașina romanilor a intrat in coliziune cu un TIR.

- Trevor Francis, renumit ca primul jucator de un milion de lire sterline al Marii Britanii, s-a stins din viața la varsta de 69 de ani. El a reprezentat Birmingham City, Nottingham Forest, Manchester City, Rangers, QPR și Sheffield Wednesday in timpul carierei sale de jucator.

- Potrivit fostului club Inter Milano, Luis Suarez Miramontes, așa-numitul „Galician de Aur” care este singurul barbat spaniol care a caștigat cel mai prestigios premiu individual de fotbal, Balonul de Aur, s-a stins din viața la varsta de 88 de ani.

- Doliu in lumea sportului: un influencer urmarit de milioane de oameni, a murit la varsta de 30 de aniJo Lindner, un sportiv urmarit de milioane de oameni pe retelele de socializare, a murit la varsta de 30 de ani, in bratele iubitei sale, informeaza antena3.ro. CITESTE SI Tragedie evitata in…

- Craig Brown, fostul antrenor al Scoției, care a condus echipa naționala la Euro 96 și Cupa Mondiala din 1998, a murit la varsta de 82 de ani. Acesta s-a stins din viața dupa o lunga lupta cu boala.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost portar legendar al Rapidului s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a clubului FC Rapid.

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator, aparator al lui Chelsea și Arsenal, John Hollins, s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Ce declarație emoționanta a facut fiul lui dupa trecerea in neființa a celui care i-a dat viața.

- Lumea fotbalului e in doliu! Un fost jucator al echipei CFR Cluj s-a stins din viața la varsta de 35 de ani. In urma cu mai bine de un an, Augustin Chira, caci despre el este vorba, fusese diagnosticat cu o boala grava. Anunțul trist al trecerii acestuia in neființa a fost facut de fostul sau club,…