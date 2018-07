Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Pilon, actorul canadian cunoscut pentru rolul lui Renaldo Marchetta din „Dallas”, a murit la varsta de 77 de ani, dupa o imdelungata lupta cu o boala crancena, anunța Toronto Star.

- Omul de afaceri sudanez Joseph Serrousi, care a construit in Romania cel mai mare producator exportator de confectii pentru barbati, a murit la varsta la 85 de ani. Averea sa, evaluata la peste 36 mil. euro, va fi mostenita de Nora Seroussi foto , fiica celui care a fost patronul grupului Jamp;R Enterprises.Joseph…

- Actorul Jackson Odell, cunoscut pentru rolul sau în serialul "The Goldbergs", a murit. Avea doar 20 de ani. Odell a fost gasit mort în locuința sa din California, au confirmat surse din poliție pentru Hollywood Reporter.

David Douglas Duncan, celebrul jurnalist dar și fotograf, a decedat la varsta de 102 ani. Anunțul a fost facut de directorul muzeului din Antibes, Jean-Louis Andral. Jurnalistul a murit la un spital de pe Coasta de Azur. Duncan era faimos pentru fotografiile sale din…

- Povestea lui Sharon Tate, starleta si sotia lui Roman Polanski, una dintre victimele criminalului Charles Manson, va reinvia intr-un film in regia celebrul regizor Quentin Tarantino. Povestea care a cutremurat Hollywood-ul va fi rescrisa cu nume grele din lumeaa filmului, precum Al Pacino, Brad Pitt…

- Stilista Raluca Roșu, in varsta de 28 de ani, s-a stins din viața saptamana trecuta, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul 6. Din primele informații, tanara suferea de depresie. Prietenii și cunoscuții ei sunt in stare de șoc.

Lumea fotbalului s-a cutremurat la auzirea veștii ca Pavel Pergl s-a sinucis. Fostul sportiv care a jucat in 2007 pentru echipa Preston a fost gasit fara suflare in locuința sa din Germania, potrivit The Sun. Motivul pentru care…

Vern Troyer, cunoscut pentru rolul sau Mini Me, a murit la doar 49 de ani. Actorul a fost internat in spital saptamana aceasta, fiind adus de ambulanța in stare de ebrietate, dupa o tentativa de suicid.