Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii puternice au avut loc, marti dupa-amiaza, in capitala Libanului, Beirut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate citate de postul Al Arabiya si de Agentia France-Presse. Deflagratia s-a produs in zona portuara Karantina din Beirut. Potrivit unor surse militare citate de presa…

- O explozie puternica a zguduit marti in capitala libaneza Beirut provocand ranirea a zeci de persoane, potrivit unor surse de securitate si oficiale, citate de AFP, dpa si Reuters.Puternica deflagratie, care a avut loc in zona portului si a carei origine inca nu este cunoscuta cu certitudine, a fost…

- 5 oameni au murit, iar 22 au fost raniti in timpul incendiilor devastatoare din regiunea Lugansk, Ucraina. Acolo flacarile au mistuit aproape 5 mii de hectare de padure si s-au extins spre zone populate.Potrivit presei locale, 24 de case au ars complet, iar alte 59 au fost grav afectate.

- Un accident rutier mortal a avut loc joi noaptea, pe autostrada A3, km 20, sensul de mers Gilau-Turda. Doua persoane și-au pierdut viața, dupa ce șoferul unei mașini a incercat sa evite un pieton care circula pe autostrada și a intrat intr-un autotren. Ulterior, a ricosat in persoana aflata pe drum.…

- Cisterna, care transporta gaz petrolier lichefiat, a explodat pe o iesire de autostrada din orasul Taizhou, provincia Zhejiang, sambata dupa-amiaza. Cauza accidentului, nu este inca stiuta, potrivit presei locale. Citeste si: Explozie intr-o cladire din Los Angeles. Cel putin 10 pompieri au fost…

- Un camion-cisterna ce a explodat în sudul Chinei a ucis cel puțin 19 oameni și a ranit alți 172, potrivit ziarului de stat Peoples’s Daily, citat de Reuters. Cisterna ce transporta gaz petrolier lichefiat a explodat pe o ieșire de autostrada din orașul Taizhou (provincia Zhejiang),…

- Un accident cumplit s-a petrecut joi pe o șosea din Ungaria. Cinci oameni și-au pierdut viața, iar alți patru au fost raniți, inclusiv un adolescent de 17 ani. Una dintre victimele decedate e un roman care muncea in Ungaria, iar cei patru raniți sunt de asemenea romani. Un camion și un microbuz s-au…

- Tragedie fara margini petrecuta in județul Galați! O familie tanara, impreuna cu un copil in varsta de un an a murit intr-un cumplit accident rutier, vineri dimineața pe 29 mai. Mama avea 23 de ani, tatal 28, iar copilașul doar un an. POlițistul care a intervenit povestește cum a incercat sa ii ajute,…