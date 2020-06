Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc in localitatea Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața. Un grav accident s-a petrecut cu puțin timp in in Livezile. O persoana a fost lovita de tren. Spre locul incidentului s-a deplasat de urgența modulul SMURD din cadrul…

- Un copil de doi ani din localitatea Salsig, județul Maramureș, a fost accidentat de o autoutilitara condusa de concubinul bunicii sale care nu avea permis de conducere, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, transmite corespondentul MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Maramureș…

- Un barbat, de 63 de ani, din Targu Jiu, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier care a avut loc noaptea trecuta in municipiu, in localitatea component Slobozia. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul ca un barbat, de 50 de ani, din localitate, in timp…

- Un barbat de 45 de ani a decedat dupa ce a suferit un accident, marți seara, in timp ce se afla intr-o padure din Munții Suhard, in zona Valea Mare. La locul accidentului au intervenit echipaje SAJ, ISU, Terapie intensiva mobila SMURD, SVSU, Salvamont, precum și un elicopetr SMURD. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un biciclist de 80 de ani a murit, astazi, dupa ce a fost lovit de un microbuz de marfa. Accidentul a avut loc pe DJ 709B, pe sensul de mers dinspre comuna Șofronea catre municipiul Arad... The post Biciclist de 80 de ani, accidentat mortal de un microbuz de marfa pe o șosea din vestul țarii. Ce spun…

- Un barbat de 42 de ani din Cluj este cercetat penal pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a accidentat mortal, cu masina, un alt barbat,in judetul Salaj, iar mai apoi si-a continuat deplasarea."In noaptea de 30 aprilie spre 1 mai, la ora 00.45, Politia a fost sesizata…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale, maine, 27 aprilie a.c., incepand cu ora 09,00 pe 46 de strazi din municipiul Bacau din zona Bulevardul Unirii – Calea Barladului – Calea Romanului –…

- Tragedie imensa in Vinerea Mare. Un barbat in varsta de 39 de ani, din Rebrișoara, județul Bistrița-Nasaud, și-a pierdut viața intr-un accident de mașina, provocat chiar de el. Tragicul eveniment s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 3:00, pe Drumul Național 17 D strada Granicerilor…