Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul unui ATV a murit, iar un pasager al sau a fost ranit in urma unui grav accident produs sambata dupa amiaza in Baile Olanesti, Victima decedata este un tanar de 27 de ani, care a pierdut controlul asupra vehiculului si s-a izbit violent de un parapet de pe marginea soselei. „Din primele…

- „Din primele verificari efectuate, s-a stabilit ca un barbat de 27 de ani, din orasul Baile Olanesti, in timp ce conducea un ATV, in localitate, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, intrand in coliziune cu parapetul de protectie de pe marginea drumului. In urma evenimentului a rezultat vatamarea…

- Accident rutier in Bihor, pe DN 19 E: O femeie și un barbat, incarcerați.O femeie și un barbat au ramas incarcerați intr-un autoturism implicat intr-un accident rutier produs duminica seara pe DN 19 E, pe raza localitații Fegernic din județul Bihor. Victimele au fost descarcerate și duse la UPU Oradea,…

- Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Negreni.Potrivit ISU Cluj, in accident au fost implicate doua autoturisme."Din primele informatii, intr unul dintre autoturisme se afla incarcerat un barbat, care este…

- Eveniment Accident mortal la Smardioasa aprilie 25, 2023 07:52 In noaptea de luni spre marți, ora 00.55 , polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca, in comuna Smardioasa, județul Teleorman, a avut loc un eveniment rutier. Deplasata…

- Luni, sute de șoferi care se intorceau in oraș au avut neplacuta surpriza sa fie prinși intr-o coloana kilometri la intrarea dinspre Remetea. Blocajul s-a datorat unui accident rutier. La data de 17 aprilie a.c., in jurul orei 20:10, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost solicitați sa intervina…

- O persoana a murit si patru au fost ranite, luni, intr-un accident rutier produs in judetul Timis, intre localitatile Sanandrei si Carani. In eveniment au fost implicate o masina si un camion, potrivit news.ro.„Un barbat in varsta de 35 de ani a condus un autoturism pe DJ 692, dinspre localitatea…

- Astazi, 10 aprilie, polițiștii orașului Babeni au fost sesizați cu privire la faptul ca s-ar fi produs un eveniment rutier in localitatea Babeni, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca ar fi avut loc o coliziune pe DJ 646, in localitatea Babeni, intre…