Tragedie in judetul Tulcea! Un barbat a murit dupa ce a cazut intr-o fantana

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al ISU Harghita, pompierii militari au fost solicitați, in aceasta dupa-amiaza, intr-o misiune de salvare a unui barbat, cazut intr-o fantana, in localitatea Ciobotani, județul Mureș. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Intervenție nr. 2 Toplița cu o…

- Este alerta la mare dupa ce un barbat s-a inecat pe o plaja din Constanța. Iar doi tineri care se aflau pe un caiac, pe lacul Siutghiol, au fost purtați in larg de valurile mari. Pompierii abia au reușit sa ii aduca la mal pe cei doi.

- Momente cumplite pentru familia unui consilier local din județul Cluj, dupa ce soția sa, in varsta de 67 de ani s-a stins din viața in timp ce se aflau la Geoagiu Bai. Samuel Gal, consilierul local ALDE/PNL din Campia Turzii este sfașiat de durere dupa ce in urma cu doua zile soția sa, Maria Gal,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu care a pornit de la o oala uitata pe foc in bucataria unui apartament situat pe strada Dionisie Roman. Imediat ce au patruns in apartament, pompierii au gasit un barbat de 85 de ani, decedat. Astfel, echipajul…

- In aceasta noapte, in jurul orei 01:50, pompierii au fost solicitați sa intervina pe strada Independenței din municipiul Caransebeș, acolo unde a avut loc un incendiu intr-o garsoniera situata la parterul unui imobil tip P+1. La fața locului s-au deplasat, in cel mai scurt, pompierii din cadrul Detașamentului…

- Un barbat de 60 de ani, din județul Iași, s-a aruncat, sambata dimineața, in fața trenului și a murit, informeaza Mediafax.Un accident feroviar s-a produs, sambata, in localitatea Sabaoani, județul Neamț.

- Pompierii au fost chemați sa intervina in satul Malul Alb din comuna Draganești, județul Galați, pentru a scoate un barbat dintr-o fantana. Echipajul medical nu a mai putut face altceva decat sa constate decesul.