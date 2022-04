Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 2 ani și 9 luni a fost gasit inecat la stația de epurare a apei din localitatea Talmaciu, județul Sibiu, a informat Serviciul Județean de Ambulanța. „Aseara in jurul orei 22.05, in urma unui apel venit la 112, SAJ Sibiu a deplasat de urgenta doua echipaje medicalizate, unul de la Talmaciu…

- In accident au fost implicate un autotren, o autoutilitara si un autoturism si patru persoane, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Doua persoane, ambele femei din autoturism, au ramas incarcerate in urma coliziunii, iar una dintre acestea avea leziuni incompatibile cu viata…

- Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca proprietarul garsonierei, un barbat in varsta de 57 ani, a fost transportat in stare de inconstienta la Unitatea de Primiri Urgente Piatra-Neamt, scrie romania24.ro Doi copii, un baiat in varsta de 5 ani si o fetita in varsta…

- O fata de 13 ani din localitatea Talmaciu, județul Sibiu, a fost rapita miercuri, informeaza Poliția Romana care a constituit o celula de criza și a activat mecanismul „Alerta rapire copil”. Conform poliției, minora a fost bagata forțat de patru persoane intr-o mașina marca BMW, de culoare alba.

