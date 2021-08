Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 9 august 2021, in jurul orei 20.30, polițiștii din Blaj au intervenit pe strada Clujului din municipiu, unde a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea ușoara a unei persoane. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un tanar de 22 de ani, din comuna Potlogi, județul Dambovița,…

- In noaptea de joi spre vineri (5/6 august a.c.), in jurul orei 1.00, polițiștii Secției rurale nr.11 Drajna au fost alertati ca la Tabla Butii, pe drumul forestier care face legatura cu Cerasu, se afla un autoturism rasturnat. „La volanul autoturismului – precizeaza reprezentantii politiei prahovene…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat duminica seara, la ora 21.02, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 65 – European 574, in comuna Ganeasa, județul Olt. In eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tanar, de 23 de ani, din municipiul Craiova,…

- O fetița de 7 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost accidentata de un autoturism, pe DJ 172, in orașul Beclean, spre Figa. Copila este din județul Dolj și se afla in zona cu parinții care au venit in Bistrița-Nasaud cu lebenița de vanzare. La locul accidentului a intervenit echipajul de prim ajutor…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca – Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Autoturismul era condus de un barbat de 29 de ani. In interior se aflau alți trei pasageri, o femeie de 30 de ani și doi minori de circa 6, respectiv 10 ani. Persoanele din autoturism…

- In timp ce se deplasa in calitate de biciclist pe raza localitatii Iacobeni, intr-o intersectie, o femeie de 25 de ani din municipiul Vatra Dornei s-a dezechilibrat si a intrat in coliziune cu un autoturism stationat la volanul caruia se afla un localnic de 57 de ani. Din impact a rezultat ranirea femeii…

- Un barbat din Dolj s-a ales joi cu dosar penal, dupa ce și-a lasat fiica in varsta de doar 9 ani sa conduca o mașina pe drumul public. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale chiar de catre tatal fetiței care a filmat intreaga scena in timp ce o indemna pe copila sa conduca cu viteza. De asemenea,…

- Potrivit Inspectoratul de Politie Judetean, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea unui accident rutier in comuna Ghidigeni, in urma caruia a rezultat ranirea unui pieton.Victima, un copil de 5 ani, a fost acrosat de un autoturism condus de o femeie, de 51 ani, in timp ce se…