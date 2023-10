Tragedie de proporții in județul Dambovița, in urma cu puțin timp! Un barbat in varsta de 24 de ani din a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce a fost acuzat de violare de domiciliu si distrugere. Se pare ca tanarul a intrat in casa unei femei si a provocat un incendiu. Aceasta nu se afla in incapere in momentul evenimentului.