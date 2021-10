Tragedie în județul Caraș-Severin. Două persoane au decedat într-un accident rutier Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN6, in cursul nopții de duminica spre luni, la ieșire din localitatea Cavaran, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Conform primelor informații, accidentul s-a produs dupa ce masina in care se aflau victimele, un barbat si o femeie, a intrat in coliziune lateral dreapta cu un autoturism care circula din sens opus. “In timp ce un barbat de 45 de ani, din Turnu Ruieni, conducea un autoturism din directia Lugoj catre Caransebes, pe un sector de drum in aliniament si in conditii de carosabil umed,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

