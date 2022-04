Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 9 ani a murit, joi, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in localitatea Bazna, județul Sibiu, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- O femeie a murit și alta a fost ranita grav, intr-un accident rutier produs vineri pe DN 66, in apropierea localitații Maceu, județul Hunedoara, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod. Potrivit Poliției Hunedoata, mașina a intrat intr-un cap de pod de pe marginea DN 66, in apropiere de…

- Accident tragic, marți seara, la Timișoara. O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat.…

- Soldații lui Vladimir Putin nu mai țin cont de nimic și ataca pe strada. O intreaga familie și-a gasit sfarșitul in acest razboi, in momentul in care incerca sa fuga din Kiev. Fratele cel mic al Polinei, fetita ucisa in masina alaturi de parinți, a murit dupa ce a fost atacat de militarii ruși.

- Fotbalul feminin romanesc este in doliu. Victorina Simion, una dintre cele mai reprezentative jucatoare ale echipei naționale a Romaniei din anii '90, 65 selecții și 57 de goluri, a decedat miercuri, 23 februarie, la Craiova, la varsta de 62 de ani. Considerata o atacanta de mare clasa, Victorina Simion…

- Grav accident de ciruculație a avut loc seara trecuta in Suceava. Un baiat de doar 20 de ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit violent de un autocar plin cu pasageri. Tragedia a avut loc pe DN17.

- Doua persoane, un barbat și o femeie, au murit dupa ce marți au cazut cu mașina intr-un lac pe raza localitații Liteni, județul Suceava. Pompierii din Suceava au intervenit marți in localitatea Liteni, unde o mașina a ieșit in afara șoselei și a cazut intr-un lac. La fața locului s-a intervenit cu doua…

- Mama Sophiei, fetița de nici 2 ani din Iași care a murit la spital dupa ce a fost torturata, risca inchisoarea pe viața. La fel și concubinul ei, care participa la chinuirea copilei, bagata in mașina de spalat sau lada frigorifica, printre altele. Parchetul de pe langa Tribunalul Iași a trimis in instanța…