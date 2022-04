Stiri pe aceeasi tema

TRAGEDIE in Joia Mare pe șoselele din Romania: O fetița de 9 ani a murit, spulberata de o mașina TRAGEDIE in Joia Mare pe șoselele din Romania: O fetița de 9 ani a murit, spulberata de o mașina O fetița in varsta de 9 ani a murit, joi, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in localitatea Bazna, județul…

Un barbat a murit, iar trei persoane, intre care doi copii, au fost raniți, miercuri, pe DN 21A, in zona Tandarei-Baraganu, dupa ce o mașina a parasit drumul aparent fara motiv.

Un barbat de 50 de ani a furat, duminica, o mașina care era parcata in localitatea Pecica, județul Arad, și a condus-o cațiva kilometri, pana cand a lovit un cap de pod. In urma impactului, barbatul a murit.

O femeie dintr-o localitate mai izolata, Maguri Racatau, a nascut, vineri, in ambulanta SMURD, pe drum, asistata doar de paramedici.

O fetita de patru ani a fost transportata la Spitalul de Pediatrie, cu un traumatism cranio-facial, dupa ce a fost acrosata de un autoturism, in municipiul Sibiu, a anuntat Serviciul Judetean de Ambulanta, potrivit Agerpres.

Un barbat a murit in timp ce efectua o operațiune la Uzina Electrica Paroșeni. Victima a fost acoperita cu cenușa și nu a mai putut fi salvata de medici.

Un copil de opt ani a murit si alti cinci copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce un autoturism s-a rasturnat, duminica, intr-un sens giratoriu de pe DN 79, in judetul Arad.

O femeie de 56 de ani si un copil de 11 luni au fost transportati la spital dupa ce au fost loviti joi de un autoturism, pe soseaua Alexandriei, din municipiul Giurgiu.