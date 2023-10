Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane, printre care doi copii, și-au pierdut viața dupa ce un autobuz s-a prabusit marti seara de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei. „O tragedie a lovit comunitatea noastra in aceasta seara, cu numeroase victime printre cei prezenti la bordul autobuzului care a cazut de pe un…

- mPeste 40 de migranți au murit in largul coastelor insulei italiene Lampedusa, cand ambarcațiunea cu care calatoreau s-a rasturnat și s-a scufundat, au declarat cei patru supraviețuitori ai naufragiului. Insa aceasta este doar una dintre tragediile recente din Mediterana, pentru ca in ultimele cinci…

- Un barbat de 46 de ani a decedat, dupa ce a fost strivit de poarta de fotbal, care i-a cazut peste gat. Cazul a avut loc noaptea trecuta in satul Romanești, raionul Strașeni. Informația a fost comunicata, pentru UNIMEDIA, de catre ofițera de presa a Inspectoratului de Poliție Strașeni, Mariana Didenco.

- Cinci persoane au murit si cel putin alte sapte au fost ranite cand un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere de Varsovia, a declarat ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Avem cel putin sapte raniti…

- Un traficant de persoane din Romania a fost condamnat la inchisoare pentru 12 ani și 7 luni din cauza morții a 39 de imigranți vietnamezi care au murit intr-un camion.Marius Draghici, in varsta de 50 de ani, din Romania, a admis 39 de acuzații de omor din culpa și unul de conspirație pentru a ajuta…