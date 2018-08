Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma surparii unei portiuni a unui viaduct al autostrazii A10, in apropiere de Genova, anunta Ministerul Afacrilor Externe (MAE). Institutia precizeaza ca operatiunile de salvare si de scoatere a victimelor de sub daramaturi sunt in…

- Un cetatean roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza MAE, care adauga ca,...

- Un barbat de 50 de ani a murit, duminica, înecat în mare, în statiunea 2 Mai. Desi a fost scos la scurt timp de salvamari si scafandri, barbatul nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Daniel Petris, un tanar roman in varsta de 26 de ani, stabilit in... The post Un tanar roman de 26 de ani s-a inecat in Italia, sub ochii iubitei appeared first on Renasterea banateana .

- Cea care l-a gasit a fost chiar sotia sa. Femeia a sunat imediat 118, dar medicii nu au putut face altceva decat sa constate moartea barbatului. Barbatul este tatal a trei copiii care au ramas acum fara un sprijin important. El venise in Italia pentru a-și gasi un loc de munca mai bine platit…

- Tragedie in Italia! Un roman in varsta de 45 de ani s-a sinucis. Barbatul a fost gasit spanzurat in locuința sa din Siracusa. Potrivit primelor informații, acesta ar fi suferit o decepție in dragoste. Vecinii s-au plans de un miros urat din apartamentul barbatului și au alertat poliția. Oamenii legii…

- Un tanar de 18 ani din Republica Moldova, aflat in Constanta pentru a lucra, a murit duminica seara inecat in statiunea Neptun. Pe de alta parte, cautarile copilului de 14 ani disparut duminica in apele marii pe plaja din Corbu au fost sistate, transmite Mediafax.Echipele de interventie au…

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino - Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti, informeaza news.ro.Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere…