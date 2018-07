Tragedie în Italia. Un român a murit după ce a fost înjunghiat Cea care l-a gasit a fost chiar sotia sa. Femeia a sunat imediat 118, dar medicii nu au putut face altceva decat sa constate moartea barbatului. Barbatul este tatal a trei copiii care au ramas acum fara un sprijin important. El venise in Italia pentru a-și gasi un loc de munca mai bine platit și lucra de o perioada indelungata, scrie stiridiaspora.ro. O ancheta a fost demarata și se așteapta acum rezultatul autopsiei pentru a ințelege daca este vorba de o crima. Oamenii legii iau in calcul și posibilitatea ca acesta sa se fi sinucis. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

