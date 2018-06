Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost calcat de tramvai intr-o stație din Milano. Din fericire, barbatul de 62 de ani nu a murit, dar este ranit și e internat in stare grava la spital. Accidentul a avut loc vineri seara in...

- Roman calcat de tramvai intr-o stație din Milano. Barbatul de 62 de ani a fost ranit și se afla internat in spital in stare grava, scrie rotalianul citand presa italiana. Accidentul s-a petreuct vineri seara in apropierea garii centrale din Milano la intersecția dintre via Lepetit și via Vitruvio. Polițiștii…

- Tragedie in Italia! Un roman in varsta de 45 de ani s-a sinucis. Barbatul a fost gasit spanzurat in locuința sa din Siracusa. Potrivit primelor informații, acesta ar fi suferit o decepție in dragoste. Vecinii s-au plans de un miros urat din apartamentul barbatului și au alertat poliția. Oamenii legii…

- Un roman a incercat sa traverseze autostrada A4, pe jos, dar intrand pe carosabil a fost lovit și ucis de o mașina, un furgon care venea pe autostrada in acel moment. Accidentul fatal a avut loc pe A4, in...

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino - Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti, informeaza news.ro.Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere…

- Tragedie intr-o familie din Bistrița Nasaud. Florin Ciunterei, un barbat care lucra ca șofer de TIR, a fost gasit fara suflare intr-o benzinarie din Franța. Potrivit primelor informații, Florin Ciunterei a fost dat disparut de doua zile, atunci cand familia nu a mai putut lua legatura cu el. Colegii…

- Un barbat aflat pe scuter a intrat in coliziune cu o mașina a postului de televiziune Antena 1. In urma impactului, conducatorul scuterului a avut nevoie de ingrijirea medicilor de pe ambulanța. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Barbu Vacarescu, din Capitala. Vom reveni cud etalii. The post…

- Tragedie in noaptea de Inviere la o biserica din București. Un barbat a facut stop cardio-respirator și s-a prabușit in mulțimea de oameni. Totul s-a intamplat in curtea bisericii de pe aleea Parva, acolo unde un barbat in varsta de 65 de ani a facut stop cardio-respirator. Oamenii au sunat la numarul…