- O familie de romani stabilita de mai mulți ani in Italia a avut parte de momente de coșmar. Din nefericire, toți membrii familiei au fost implicați intr-un accident rutier mortal. Mezina familiei, o fetița in varsta de 12 ani, se zbate acum intre viața și moarte, in urma impactului extrem de violent.

- Intreaga lume a muzicii populare romanești este in doliu, chiar in preajma Sarbatorilor de Iarna. Celebra cantareața de muzica populara Tita Barbulescu este inmormantata in aceste momente la cimitirul Bellu din Capitala. Printre cei care o plang și care au avut ocazia de a o cunoaște se numara și Saveta…

- N.D. La aprinderea iluminatului public festiv, specific Sarbatorilor de Iarna, mii de ploieșteni au fost prezenț, in aceasta seara, in centrul orașului. Ca sa fie martorii evenimentului, mulți dintre ei au venit mult mai devreme fața de ora anunțata – 18.00- așa ca, pana cand s-a apasat pe butonul…

- Trei membri ai unei familii au murit in zorii zilei de sambata, in locuinta lor din Catarroja, Spania, din cauza unei posibile intoxicatii cu monoxid de carbon. Victimele sunt doi cetateni romani, sot si sotie si fiul lor de 18 ani. Vestea a fost data chiar de fiica celor doi, care a descoperit cumplita…

- Din informațiile transmise pe presa din peninsula, romanii circulau regulamentar, intr-o mașina condusa de o femeie in varsta de 40 de ani. Pe scaunul din dreapta se afla soțul acesteia, de 45 de ani, iar pe bancheta din spate fiica celor doi, de 21 de ani.Automobilul s-a izbit frontal de o mașina care…

- Intamplare tulburatoare petrecuta in centrul orașului Cluj-Napoca. Doi tineri, de 21 și 27 de ani, au fost gasiți fara suflare intr-un apartament. Pe unul dintre ei, mama il daduse disparut, cand a vazut ca nu mai ajunge acasa. Din primele date, s-ar parea ca baieții s-au intoxicat cu monoxid de…

- Un eveniment rutier nefericit a avut loc in Botoșani in noaptea de duminica spre luni, acolo unde trei tineri și-au pierdut viața intr-un accident. La fața locului s-au prezentat mai multe echipaje de poliție, dar din pacate, salvarea celor trei victime a fost imposibila. Un alt barbat a suferit leziuni…

- Tragedie de nedescris astazi, vineri, 15 octombrie, la Montesilvano, in provincia Pescara din Abruzzo, unde doi romani, soț și soție, au fost gasiți morți in bucataria casei in care locuiau. Carabinierii au ajuns impreuna cu echipajul medical de la 118 la domiciliul celor doi romani, situat pe via Tagliamento,…