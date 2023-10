Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, un grav accident a avut loc in Italia. Un autobuz de pasageri a cazut de pe podul care leaga Veneția de Mestre. Imediat dupa ce a cazut de pe pasaj, autocarul a luat foc. In afara celor 20 de morți mai sunt și alte persoane grav ranite.

- Cinci muncitori feroviari care efectuau lucrari de mentenanta pe timp de noapte la periferia orasului Torino, in nord-vestul Italiei, au fost loviti mortal de un tren, transmite joi AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin 52 de persoane au murit joi intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire cu mai multe etaje din Johannesburg, cel mai mare oras din Africa de Sud, au anuntat serviciile de urgenta. Printre persoanele decedate se numara si un copil mic, relateaza The Guardian.

- Un avion cu reactie de mici dimensiuni s-a prabusit inainte de aterizare, joi, in apropierea unui aeroport din Kuala Lumpur, capitala Malaysiei, lovind un autoturism si o motocicleta, bilantul fiind de cel putin zece morti, informeaza agentia Reuters.Avionul, de tip Beechcraft 390 (Premier 1), avea…

- O nenorocire s-a abatut asupra unei familii de romani aflate in Italia. Doi copii au pierit in condiții tragice. Cei doi frați, in varsta de 6 și 7 ani, au disparut din locuința in care stateau, situata in localitatea Manfredonia (provincia Foggia din Puglia), potrivit rotalianul.com. S-ar fi intamplat…