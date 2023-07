Tragedie în Italia: bloc de trei etaje, prăbușit în apropiere de Napoli (VIDEO) Pompierii din Italia au dus, duminica, o lupta contra-cronometru pentru salvarea vietilor mai multor oameni care au fost prinsi sub daramaturi, dupa ce un bloc de trei etaje s-a prabușit la Torre del Greco. Printre alți raniți au fost și un barbat care trecea prin zona impreuna cu copilul sau. Aceștia au primit ingrijiri medicale. […] The post Tragedie in Italia: bloc de trei etaje, prabușit in apropiere de Napoli (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica in apropiere de Napoli, in Italia! Un bloc cu trei etaje s-a prabușit. Autoritațile, dar și trecatorii, au intervenit de urgența pentru a-i scoate pe oameni de sub daramaturi in urma celor intamplate.

- Un bloc de trei etaje s-a prabușit la Torre del Greco in Italia. Salvatorii cauta prin daramaturi victimele. Citește și: Accident cu motociclist la Curtea de Argeș Pompierii fac sapaturi printre daramaturi, in cautarea de supraviețuitori. Doua persoane au fost extrase de sub daramaturi, pana acum, de…

- In urma ploilor torențiale de luni dupa-amiaza, pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Stației Buziaș au fost solicitați sa intervina pentru evacuarea apei din case, curți și terenuri inundate in localitațile Sinersig, Chevereșu Mare,Teș și Hodoș. Dupa cum a anunțat ISU Timiș, pompierii…

- Tragedie la Roma. O fetița de un an a fost gasita moarta, miercuri dupa-amiaza, in mașina familiei. Tatal ar fi trebuit sa o lase de dimineața la creșa, dar a uitat și a mers direct la serviciu. Au gasit-o decedata in scaunul auto 6 ore mai tarziu, cand mama a mers sa o ia de la creșa, iar personalul…

- O autocisterna care se deplasa pe E 85 a fost scapata de sub control de șofer intre Falticeni și Spatarești, ieșind in decor și blocand parțial și traficul.Pompierii militari de la Falticeni, care au intervenit de urgența la fața locului, au constatat ca autocisterna este goala. Au fost luate ...

- Clipe grele pentru o familie de romani din Italia! In urma unui accident teribil care a avut loc ieri, in Torricella, trei persoane și-au pierdut viața. Una dintre victime a fost Ana, o fata de doar 15 ani, fiica unor romani care locuiesc de mai mulți ani in Italia. In autoturism se afla și fratele…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Stolnici, alaturi de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Argeș au fost solicitați sa intervina in localitatea Harsești, Martalogi, in cazul unei persoane care ar fi fost surprinsa de catre un zid din pamant, cazut de la o casa batraneasca. A fost vorba despre…

- Primele doua semifinaliste ale Champions League se vor decide in aceasta seara, dupa partidele Chelsea vs Real Madrid și Napoli vs Milan. Madrilenii sunt la un pas de calificare, dupa 2-0 in tur, in timp ce liderul din Italia spera sa intoarca infrangerea la limita. Meciurile sunt transmise liveblog…