Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar algerian s-a prabusit, miercuri, langa aeroportul Boufarik, situat la circa 30 de kilometri sud de capitala Alger, cel puțin 250 de persoane pierzandu-și viața, a anuntat presa locala si un martor, transmit Reuters și Al Jazeera. Bilanțul a fost facut public de serviciile medicale de…

- Un incendiu de proporții a cuprins o secție de poliție din orașul venezuelean Valencia, capitala statului nordic Carabobo, unde funcționa și un penitenciar. Cel puțin 68 de deținuți au murit, potrivit BBC.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP.

- Mai multe echipe de politisti, jandarmi angajati ai Inspectoratului Situatii de Urgente si voluntari au pornit cautarile pentru gasirea unui adolescent din localitatea ieseana Bivolari. Purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca tanarul are 18 ani si este elev in clasa a XII-a la un liceu din Iasi.…

- Cel putin 18 persoane au murit in urma exploziei unei butelii, care a distrus total un hotel din Beawar (India), vineri seara, in timpul unei nunti, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, au facut cercetari in cazul a cinci barbati cu varste cuprinse intre 22 si 26 de ani, din judetul Brasov. Acestia sunt suspectati ca, in data de 04/05…