Stiri pe aceeasi tema

- Considerat un apropiat al premierului Narendra Modi, generalul Bipin Rawat, in varsta de 63 de ani, a fost primul sef al Statului Major al armatei indiene, post creat in anul 2019.Elicopterul Mi-17, de productie ruseasca, s-a prabusit din cauze necunoscute in apropierea orasului Coonoor in timpul coborarii…

- Fortele aeriene indiene au confirmat miercuri decesul sefului Statului Major al armatei, generalul Bipin Rawat, al sotiei sale si al altor 11 persoane aflate la bordul unui elicopter care s-a prabusit in statul Tamil Nadu din sudul Indiei, transmite AFP. Considerat un apropiat al premierului Narendra…

- Șeful Statului Major al Apararii din India, generalul Bipin Rawat, s-a prabușit, miercuri, cu elicopterul in Tamil Nadu. Patru persoane și-au pierdut viața. Elicopterul IAF Mi-17V5 avea 14 persoane la...

- Un elicopter in care se afla șeful Statului Major Indian, generalul Bipin Rawat, s-a prabușit miercuri, 8 decembrie, in statul Tamil Nadu, in sudul țarii. Bilanțul privizoriul al morților a crescut, cu cel puțin șapte victime printre pasageri. Elicopterul Mi-17V5 ( de fabricație ruseasca) al Forțelor…

- Cel puțin trei persoane au murit in accidentul aviatic care a avut loc miercuri in statul Tamil Nadu din sudul Indiei. La bordul elicopterului erau generalul Bipin Rawat, seful Statului Major al armatei, soția lui, și alți patru ofițeri, care se indreptau catre Defence Services Staff College, institutie…

- Un elicopter in care se afla seful Statului Major al Indiei, generalul Bipin Rawat, s-a prabusit miercuri in statul Tamil Nadu din sudul acestei tari, au anuntat Fortele Aeriene indiene, informeaza AFP. Potrivit serviciilor de salvare, in incident si-au pierdut viata cel putin trei persoane. "Un…

- Un elicopter in care se afla seful Statului Major al Indiei, generalul Bipin Rawat, s-a prabusit miercuri in statul Tamil Nadu din sudul acestei tari, au anuntat Fortele Aeriene indiene, informeaza AFP. Potrivit serviciilor de salvare, in incident si-au pierdut viata cel putin trei persoane. "Un…

- Un elicopter militar in care se afla șeful forțelor armate din India, generalul Bipin Rawat, s-a prabușit miercuri in apropierea orașului Coonoor din sudul Indiei, au anunțat Forțele Aeriene Indiene.