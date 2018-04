Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie de proportii, luni, în India, la poalele muntilor Himalaya. Cel putin 27 de copii de clase primare au muri dupa ce autobuzul scolar care-i ducea acasa s-a prabusit într-o prapastie.

- Accidentul a avut loc pe autostrada 35, in apropiere de provincia Saskatchewan. Un autocar in care se aflau componentii echipei de hochei pe gheata The Humboldt Broncos a intrat in coliziune cu un autocamion. Din cele 28 de persoane aflate in autocar, 14 au murit, inclusiv soferul. Ceilalti…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Soferul unui autobuz, care transporta nuntasi, a pierdut controlul asupra vehiculului in momentul in care se afla pe un pod, iar autobuzul a cazut intr-un rau de la inaltimea de opt metri. "In autocar erau in jur de 60 de persoane, majoritatea femei si copii", a declarat un reprezentant al…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.