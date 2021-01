Tragedie în India: 10 bebeluși au murit în urma unui incendiu în spital Zece bebelusi au murit intr-un incendiu produs intr-un spital districtual din Maharashtra, India. Alți șapte sugari au fost salvati din flacari inainte ca pompierii sa ajunga la spital, membrii personalului grabindu-se sa evacueze sectia. Cauza incendiului nu este cunoscuta inca, o investigatie fiind in curs de desfasurare. Incendiul a inceput la aproximativ 02:00, ora locala […] The post Tragedie in India: 10 bebeluși au murit in urma unui incendiu in spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Incendiul, care pare sa fi fost cauzat de un scurtcircuit electric, a izbucnit in jurul orei 1:45 dimineata, cand mamele si rudele copiilor dormeau profund.O asistenta, care a trecut intamplator pe langa sectie, a observat fumul si a dat alarma, insa tragedia nu a putut fi preintampinata. Astfel, cel…

- Zece bebelusi au murit intr-un incendiu produs intr-un spital din India, membrii personalului grabindu-se sa evacueze sectia in primele ore ale zilei de sambata, informeaza BBC. Sapte sugari au fost salvati din flacari inainte ca pompierii sa ajunga la spitalul districtual Bhandara din statul…

