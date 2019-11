Tragedie în Grecia: Două persoane s-au înecat după ce barca în care erau s-a scufundat Furtunile au lovit vestul Greciei in weekend provocand inundatii puternice si perturbari ale transportului. "Barca in care se aflau cele doua persoane disparute s-a scufundat din cauza vanturilor puternice in debarcaderul orasului Antirio", a declarat un responsabil din cadrul garzii de coasta.



Ulterior, cadavrele celor doi disparuti au fost gasite de paza de coasta.



Circulatia pe o parte din drumurile catre peninsula Peloponez a fost intrerupta din cauza inundatiilor extinse, au declarat oficiali din cadrul politiei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

