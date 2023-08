Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța sfarșita tragic! Doi romani, soț și soție, au murit intr-un accident cumplit in Grecia: Copiii lor, de 7 și 10 ani, sunt in stare criticaUn accident grav a avut loc pe autostrada Salonic-Serres, in Grecia. Un cuplu de romani și-a pierdut viața in urma impactului, iar copiii celor doi se afla…

- Un accident mortal de circulație in care a fost implicata o mașina din Cluj s-a produs miercuri, 16 august, in jurul orei 15.00, la intrare in Grecia. ”A avut loc un accident in Grecia. O masina cu numere de Cluj, o familie soțul si soția au murit, iar copiii sunt in spital. Poate ii…

- Accident grav in Dolj! Un barbat a murit pe loc, iar o femeie se afla in stare grava, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 65 C, in afara localitații Bulzești. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD.

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

- Tinerii decedați, amandoi in varsta de 25 de ani, nu au mai putut fi salvați de medicii ajunși la fața locului. Unul dintre ei era chiar șoferul. Acesta a pierdut controlul volanului in momentul in care a ajuns intr-o curba. Tinerii raniți au 22, 26 respectiv 15 ani.

- Un accident socant de circulatie a avut loc pe raza comunei Poienarii Burchii, sat Carbunaru, unde un barbat in varsta de 43 de ani in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 101A, din direcția Poienarii Burchii catre Șirna, la un moment dat, ar fi patruns pe contrasens și a intrat in coliziune […]…

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- Clipe grele pentru o familie de romani din Italia! In urma unui accident teribil care a avut loc ieri, in Torricella, trei persoane și-au pierdut viața. Una dintre victime a fost Ana, o fata de doar 15 ani, fiica unor romani care locuiesc de mai mulți ani in Italia. In autoturism se afla și fratele…