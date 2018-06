Stiri pe aceeasi tema

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, pompierii au fost solicitati sa intervina marti seara la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a trei persoane gasite inconstiente in locuinta, iar la fata locului au fost trimise mai…

- Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj, pompierii au fost solicitati sa intervina marti seara la o garsoniera situata pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari pentru salvarea a trei persoane gasite inconstiente in locuinta, iar la fata locului au fost trimise mai…

- O fata de 12 ani si parintii ei au murit sufocati, in propria casa, in Gorj. Cei trei au fost descoperiti de un vecin, dupa ce bunica fetei l a rugat sa sparga usa apartamentului pentru ca nu i raspundea nimeni la telefon. A fost deschisa o ancheta ca va stabili daca au murit intoxicati cu monoxid de…

- O fetita in varsta de 12 ani si parintii ei au fost gasiti decedati, marti seara, in locuinta lor din Rovinari, de catre pompierii si politistii solicitati sa intervina la o posibila scurgere de gaze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin…

- Unsprezece persoane au murit in noaptea de luni spre marți pe fluviul Volga, in sudul Rusiei, dupa ce un catamaran a lovit o barja, anunța serviciile de securitate, potrivit AFP. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 22,00 (19,00 GMT) in regiunea Volgograd, potrivit unui comunicat al ministerului…

- Vulcanul Fuego din Guatemala a erupt cauzand moartea a 25 de persoane si ranind alte cateva sute, conform autoritatilor, scrie BBC. “Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti”, a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred),…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren de pasageri a lovit un camion cu remorca in apropierea orasului italian Torino, au anuntat autoritatile italiene, citate de presa internaționala. Potrivit autoritaților italiene, printre mecanicul trenului care a lovit camionul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…