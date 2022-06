Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 17 ani din municipiul Giurgiu s-a inecat vineri seara in canalul Plantelor de la marginea orasului in timp ce se afla cu prietenii la scaldat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- O femeie de 53 de ani a murit in cumplitul accident de la Cotnari, petrecut ieri dimineața. Femeia era angajata Spitalului din Harlau și a fost luata cu mașina la ocazie, vrand sa ajunga la locul de munca. Tragedie la Cotnari. O femeie in varsta de 53 de ani a murit ieri dimineața dupa ce […] Articolul…

- A plecat intr-o vacanța de vis cu partenerul ei de viața, insa nici nu a banuit ca nu se va mai intoarce cu bine acasa. Este povestea unei femei, nascuta in Romania, care s-a stins din viața in Thailanda, dupa ce a incercat sa iși faca mai multe fotografii langa o celebra cascada, important punct de…

- Tragedie in Negrești-Oaș. Un barbat de 36 de ani a decedat dupa ce a fost prins sub un mal de pamant, la patru metri adancime. Din pacate, in ciuda eforturilor salvatorilor, barbatul a decedat. Din primele informații, acesta avea aproximativ 36 de ani și muncea la lucrari de utilitați publice (canalizare),…

- Adolescentul a venit impreuna cu un coleg sa faca baie in apa lacului de la Moreni. Baiatul a intrat in apa, dar nu a mai putut sa iasa. Prietenul lui a sunat imediat la 112 cand a vazut ca nu mai iese la suprafața. Salvatorii au intervenit de indata și l-au cautat mai bine de doua ore pana l-au gasit. Cadrele…

- Tragedie in nord-vestul țarii: un copil de aproape doi ani a murit in condiții suspecte. Un copil de aproape doi ani din județul Satu Mare a murit in condiții suspecte, iar necropsia a confirmat suspiciunile anchetatorilor. Cercetarile au inceput in urma unei sesizari facute dupa ce copilul a ajuns…

- Autoritatile din Cluj au declansat, duminica dimineata, Planul Rosu de Interventie, dupa ce sapte persoane, intre care cinci copii, au fost gasite inconstiente intr-o locuinta cuprinsa de flacari. Un singur baiat de 14 ani prezenta semne vitale si a fost transportat la spital, doi adulti si patru copii…