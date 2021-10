Tragedie în Giurgiu: mamă, tată și fiu, morți de Covid în aceeași zi. Toți trei erau nevaccinați O intreaga familie de giurgiuveni a murit de Covid la Spitalul județean din oraș, pe 13 octombrie, au declarat pentru G4Media.ro președintele Consiliului Județean și managerul Spitalului Județean. E vorba de un tanar de 36 de ani și parinții sai, toți nevaccinați. ”Toți trei au fost internați cu o forma foarte grava de covid și nu au raspuns la tratament. Parinții au murit la cateva ore distanța, iar baiatul – in cursul nopții. Nu au raspuns la nici un tratament, deși aveam schema de medicație”, a declarat pentru G4Media.ro managerul Spitalului Județean de Urgența Giurgiu, Dragoș Chivu. El a adaugat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie ucisa de Covid, in Giurgiu: Mama, tata si fiu au murit in aceeasi zi, rapusi de virus. O adevarata drama intr-o familie din Giurgiu. Mama, tata si fiul de 36 de ani s-au stins toti din viata, in aceeasi zi, de Covid la Spitalul Județean, pe 13 octombrie. Niciunul dintre ei nu era vaccinat.…

- O intreaga familie de giurgiuveni a murit de Covid la spitalul judetean pe 13 octombrie. E vorba de un tanar de 36 de ani si parintii sai, toti nevaccinati. "Toti trei au fost internati cu o forma foarte grava de Covid si nu au raspuns la tratament. Parintii au murit la cateva ore distanta, iar baiatul…

- Un tanar de 36 de ani și parinții lui au murit miercuri, 13 octombrie, la Spitalul județean din Giurgiu, dupa ce s-au infectat cu COVID. Toți au ajuns la spital in stare grava, iar medicii au spus ca niciunul dintre ei nu se vaccinase impotriva virusului, au declarat pentru G4Media.ro președintele Consiliului…

- In județul Vrancea, in data de 11 octombrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 924 persoane in carantina la domiciliu; 756 persoane in izolare la domiciliu; 269 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 20 persoane sunt internate la ATI,…

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- Situație dramatica la Giurgiu: In Spitalul de Urgenta nu mai este niciun pat liber pentru bolnavii infectati cu COVID-19. Ce masuri se vor luaDe catre (Nume Autor) - (Data)Numarul in crestere al infectarilor cu noul coronavirus la Giurgiu ridica noi probleme in privinta spatiilor de tratare la Spitalul…

- In cadrul Spitalul Judetean de Urgența ’’Sfantul loan cel Nou” Suceava sunt intemati un numar de 17 pacienti cu patologie COVID 19, din care 2 pacienti sunt intemati in cadrul Sectiei A.T.I. cu forme grave, necesitand suport ventilator, a anunțat managerul Alexandru Calancea. El a aratat ca situatia…