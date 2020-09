Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 11 sept - Sputnik. Cel puțin cinci oameni au murit, iar 20 au fost raniți in timpul unui cumplit accident rutier produs in raionul Borispol din regiunea Kiev, informeaza Korrespondent.net, care face referire la surse din poliție. © Sputnik Tragedie in urma unui accident rutier: Un adolescent…

- Durere, lacrimi și intristare la Eboli, in regiunea Campania, unde rudele, prietenii și colegii il plang pe Domenico Ahanzei, tanarul roman de numai 17 ani care joi, 27 august, a avut un accident in timp ce se deplasa cu scuterul sau.

- Accident rutier pe drumul national 17, in localitatea Uriu, din Bistrita Nasaud. In aceasta dimineata, politistii Serviciului Rutier, de la Formatiunea Rutiera Beclean si cei ai Sectiei 5 Politie Rurala Petru Rares au intervenit ca urmare a producerii unui accident rutier pe drumul national 17, in localitatea…

- Constantin Bebeșelea conducea o mașina pe DN22-E87, iar la un moment dat a pierdut controlul și s-a izbit de un TIR condus de un barbat de 45 de ani, din județul Tulcea. O soferita in varsta de 25 de ani a incercat sa evite tragedia, insa a tras de volan si a intrat intr-un copac de pe marginea drumului.…

- Un accident de circulație cu numeroase victime, morți și raniți, s-a petrecut in noaptea trecuta in județul Salaj. Patru persoane au murit, iar altele patru au fost ranite grav in urma izbiturii frontale dintre doua autoturisme. Miercuri spre joi, intre localitatile Zauan si Ip, potrivit Inspectoratului…

- Cel putin trei persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce doua trenuri au intrat in coliziune in nord-vestul Cehiei, afirma surse citate de presa locala.Accidentul feroviar a avut loc marti dupa-amiaza in apropierea localitatii Pernink, in nord-vestul Cehiei, in apropierea frontierei…

- Un accident grav s-a petrecut astazi in Vrancea, dupa ce un conducator auto a incercat sa evite o pisica aflata pe carosabil. Soferul a pierdut controlul volanului și a intrat violent cu mașina intr-un copac.

- Tragedie, marți dimineața, pe o șosea din Vrancea. Salvatorii au intervenit de urgența pentru a acorda primul ajutor victimelor. Accidentul – in care au fost implicate un microbuz și un autoturism – s-a produs la kilometrul 24 al DN2D Focșani – Targu Secuiesc, in Bolotești. Mai multe ambulanțe au ajuns…