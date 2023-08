Tragedie în gară la Ghioroc: un tânăr a murit electrocutat Un tanar neamț a venit in vacanța in Romania și a murit in aceasta seara, electrocutat. Baiatul avea 21 de ani. Din primele informații, el a murit electrocutat in gara la Ghioroc. Vom reveni cu amanunte. The post Tragedie in gara la Ghioroc: un tanar a murit electrocutat first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Tragedie in gara la Ghioroc: un tanar a murit electrocutat appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

