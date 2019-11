Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani din localitatea Cuza Voda, județul Galați, este audiat de polițiști, fiind banuit ca și-a omorat bunica in varsta de 75 de ani, lovind-o de mai multe ori cu un topor in cap, transmite Mediafax.Totul ar fi pornit de la un conflict intre adolescent și bunica lui, acesta…

- O femeie, de 75 ani, din comuna galateana Cuza Voda, a fost omorata miercuri seara, cu mai multe lovituri de topor, chiar de nepotul ei in varsta de 16 ani, potrivit unor surse din ancheta, scrie AGERPRES. Femeia a fost gasita decedata in propria locuinta de catre echipajul medical de pe o ambulanta,…

- Crima teribila in judetul Galati. Un adolescent de 16 ani este banuit ca si-a omorat bunica pentru ca femeia nu l-a lasat aseara sa mearga la intalnire. Va avertizam ca urmeaza imagini si informatii care va pot afecta emotional!

- Un roman cautat de autoritațile germane pentru o crima comisa in 1992 a fost depistat pe teritoriul Romaniei și reținut, urmand a fi judecat in Germania. In tot acest timp el a calatorit in strainatate sub alte identitați, chiar și in Germania, fara sa fie prins pana acum. Crima a avut loc in noaptea…

- Un roman acuzat ca a ucis in 1992 o alta persoana, in Germania, a fost reținut acum, dupa 27 de ani de cautari. Fapta de care este acuzat barbatul s-a petrecut in noaptea de 27 noiembrie 1992, in centrul de imigranți din Weismain, estul Germaniei. Atunci, romanul, ca avea la acea vreme 35 de ani,…

- Autoritațile sunt din ce in ce mai convinse ca ucigașul in cazul crimei din Dambovița chiar este olandezul de 47 de ani care este principalul suspect. Insa, chiar și in aceste circumstanțe, barbatul a fost lasat sa plece in țara, in prezent aflandu-se in Amsterdam.

- Un hunedorean este suspectat de o crima comisa in plin centrul municipiului Timișoara. Un barbat de 31 de ani din municipiul Lupeni este suspectat de faptul ca și-a ucis fosta iubita. Odioasa fapta s-a petrecut in plin centrul municipiului Timișoara, in aceasta seara. Fata in varsta de 20…

- Terrell Roberts, care la mijlocul anilor 2000 a jucat timp de doua sezoane ca fundas central pentru gruparea Cincinnatti Bengals, din NFL, se afla chiar in cladirea unde locuia bunica lui cand cineva a intrat in fuga si l-a impuscat in gradina din spatele casei. Deocamdata nu se cunosc motivele acestui…