Stiri pe aceeasi tema

- Fostul antrenor al echipei de fotbal Olimpia Satu Mare a decedat dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Mircea Bolba avea 59 de ani. "Astazi, simbolul Olimpiei, Mircea Bolba a devenit, prea devreme, legenda. A...

- Tragedie in India, la o ceremonie de incinerare. 25 de persoane, membri ai unei familii și rude ale acestora au murit, dupa ce acoperișul unui crematoriu din orașul Muradnagar s-a prabușit. Alti 15 oameni au fost raniți și spitalizați.

- Fotbalistul brazilian Alex Apolinario s-a prabușit pe teren in timpul unui meci din a treia divizie portugheza, disputat intre FC Alverca și Uniao de Almeirim. Apolinario s-a prabușit pe teren sub privirile colegilor, fiind dus de urgența la spital. Clubul FC Alverca a confirmat ca jucatorul brazilian…

- Un tanar de 21 de ani din județul Gorj a murit, vineri, dupa ce mașina in care era, condusa de un șofer beat, a intrat intr-un pilon din beton, anunța MEDIAFAX. Conform IPJ Gorj, accidentul a avut loc vineri dimineața in comuna Peștișani. Din cercetari a reieșit ca un tanar de 26 de ani, din…

- Mijlocasul brazilian al echipei FC Barcelona, Philippe Coutinho, accidentat, marti, in meciul cu Eibar, va fi operat la genunchiul stang, a anuntat clubul catalan, potrivit news.ro. Jucatorul de 28 de ani a suferit o ruptura a menisculuni extern al genunchiul stang si va fi supus unei interventii…

- Tragedie pe crestele Bucegilor. George Mariș, cel mai bun concurent de la ”Ninja Warrior Romania” (PRO TV), a murit, miercuri dimineața, dupa un salt ratat de pe varful Caraiman. Sportivul de 32 de ani nu avea nicio șansa sa supraviețuiasca, spun salvamontiștii. Ultimul zbor cu parapanta. George Mariș,…

- Copilul a fost transportat la spitalul din Mangalia, dar nu a putut fi salvat.O nenorocire s a petrecut astazi la Mangalia, un copil de numai trei ani pierzandu si viata.Dupa cum a transmis Claudia Tatarici, purtator de cuvantul al SAJ Constanta, e vorba de un copil de trei ani, care a cazut de la etaj.Baietelul…

- Tragedie de nedescris in Izvorul Crișului, din județul Cluj! Doua persoane au murit pe loc in urma unui cumplit accident, dupa ce mașina in care se aflau s-a lovit de o autoutilitara! Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a le salva viețile!