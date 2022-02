Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Nicolae Corjos, autorul celebrelor filme Liceenii si Declaratie de dragoste, a incetat din viata, conform mediafax.ro.Filmele Liceenii (1986) si Declaratie de dragoste (1985) in regia lui Nicolae Corjos au marcat mijlocul anilor 80 prin recorduri de popularitate.Nicolae Corjos s-a nascut la…

- Fotbalul feminin romanesc este in doliu. Victorina Simion, una dintre cele mai reprezentative jucatoare ale echipei naționale a Romaniei din anii '90, 65 selecții și 57 de goluri, a decedat miercuri, 23 februarie, la Craiova, la varsta de 62 de ani. Considerata o atacanta de mare clasa, Victorina Simion…

Filmul de actiune „Uncharted", regizat de Ruben Fleischer, cu Tom Holland si Marc Wahlberg in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, dupa ce a fost vizionat de 52.973 de spectatori si incasari de 1.356.692 de lei, conform news.ro.

- Actrița Magarita Lozano, care a jucat in filmele unor celebri regizori ai cinematografiei mondiale, s-a stins din viața, informeaza click.ro. Actrița de origine spaniola Margarita Lozano s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Aceasta a devenit cunoscuta pentru colaborarile cu mari nume din cinematografie,…

- Marijan Maric, fotbalist in varsta de 19 ani, legitimat la Ripensia Timisoara si imprumutat la CS Dumbravita, a murit in urma unui accident de circulatie produs, in aceasta dimineata, in Serbia.Anuntul a fost facut de catre clubul banatean prin intermediul retelelor de socializare.Vezi anunțul șocant…

- Intr-o perioada in care echipele romanesti nu prea mai au nicio legatura cu elita, in niciun sport de echipa, ne parasesc si oamenii care, candva, au facut performante uriase, de neconceput in zilele noastre