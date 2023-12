Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 40 de muncitori din construcții au ramas blocați duminica dupa ce tunelul rutier pe care il construiau s-a prabușit in nordul Indiei, noteaza AFP, informeaza Mediafax.Salvatorii se straduiesc sa ajunga la ei sub mormanele de moloz. "Aproximativ 40-41 de muncitori sunt prinși inauntru.…

- Atacantul ghanez Raphael Dwamena, fostul jucator al echipelor spaniole Levante si Zaragoza, a incetat din viata sambata, in timpul unui meci din prima liga a campionatului de fotbal al Albaniei, informeaza agentia EFE.Dwamena 28 ani , care evolua in acest sezon pentru formatia KF Egnatia, s a prabusit…

- UPDATE – Circulatia trenurilor in zona Venetia-Mestre continua sa fie intrerupta, dupa ce aseara un autobuz s-a prabusit de pe un pod in apropierea caii ferate si a luat foc. Cel putin 21 de pasageri au decedat, printre care si doi copii, iar 18 au fost raniti, dintre care cinci se afla in stare foarte…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. A fost activat planul roșu de urgența…

- Salvatorii au gasit cadavrele a trei persoane care se aflau intr-un elicopter prabușit in provincia Izmir, in vestul Turciei. Informația este relatata de ziarul Hurriyet. Un elicopter de stingere a incendiilor aparținind Departamentului regional de silvicultura din Izmir s-a prabușit in districtul Keler…

- Un avion militar italian s-a prabușit sambata in timpul unui show aviatic la Torino (nord-vestul Italiei), lovind o masina si omorand o fetita in varsta de cinci ani, au relatat media italiene, informeaza digi24.ro, cu referire la Reuters.

- Vara aceasta pe litoralul romanesc s-a produs tragedie dupa tragedie: victimele au fost majoritatea turiști care și-au pierdut viața in apele Marii Negre, de multe ori pentru ca au ignorat sfaturile salvamarilor și s-au avantat in valuri fara sa țina cont de curenții extrem de periculoși

- Tragedie la Picior de Munte, un barbat a fost surprins sub o autoutilitara, in aceasta dimineața, 7 septembrie, polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana este prinsa sub o autoutilitara. In urma deplasarii la fața locului, in satul…