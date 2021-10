Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii dambovițeni au cautat toata noaptea un copil de 13 ani din Ghirdoveni, dupa un apel disperat al familiei Aceștia Post-ul DAMBOVIȚA: Polițiștii au cautat toata noaptea un copil din Ghirdoveni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Femeia a ajuns la spital in luna a opta de sarcina, dupa ce s-a simțit foarte rau. Inainte de a fi preluata de medici, tanara a fost testata pentru COVID-19, rezultatul fiind pozitiv. Cadrele medicale au decis sa o opereze de cezariana in speranța ca bebelușul va fi bine, relateaza Știri Diaspora . La…

- Tragedie in familia lui Emeric Ienei. Ileana Gyulai Ienei, soția fostului mare antrenor al Stelei, a incetat din viața astazi, la varsta de 75 de ani. Ileana Gyulai Ienei a fost o sportiva importanta a Romaniei. Alaturi de echipa de floreta a Romaniei, ea a devenit campioana mondiala in 1969 și dubla…

- Mai mulți polițiști și jandarmi au fost solicitați sa intervina la Spitalul Orașenesc din Gaești dupa ce aproximativ 30 de Post-ul Gaești: Scandal cu forțele de ordine pe holurile spitalului. Mesajul Directorului in urma incidentului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șeful Executivului trebuie sa faca o numire in ceea ce privește conducerea Ministerului Finanțelor in aceasta saptamana. In mod normal, o astfel de decizie trebuie luata dupa ce exista o discuție in forul de conducere al PNL, dar și a coaliției de guvernamant. Abia dupa aceea propunerea va fi trimisa…

- Tanarul ranit grav in accidentul petrecut miercuri, pe șoseaua Gaești, in zona spalatoriei auto, are nevoie de sange. Familia face Post-ul Tanarul ranit in accidentul de pe șoseaua Gaești are nevoie de sange. A trecut prin doua operații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Victima, un tanar de numai 18 ani, a decis sa iși puna capat zilelor, spanzurandu-se de un prun din apropierea casei.Potrivit primelor informații, mama baiatului a fost cea care i-a descoperit trupul și a alertat de urgența poliția.La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj SMURD, insa tanarul…

- Pompierii de la detașamentele Titu, Gaești și Potlogi au fost solicitați astazi, 16 iulie 2021, incepand cu ora 13:38, prin Post-ul Incendiu de vegetație pe A1. Patru hectare au ars in cateva ore apare prima data in Gazeta Dambovitei .